Журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС

Инцидент произошел в израильском городе Ашкелон у границы с сектором Газа. Под обстрел боевиков ХАМАС попали тележурналисты российского канала «Звезда».

Как сообщается в аккаунте медиа в соцсетях, осколок выпущенного по израильской территории снаряда пролетел аккурат между корреспондентами и чуть не задел съемочную группу. Соответствующее видео выложил корреспондент Алексей Дегтярев.

«Съемочная группа „Звезды“ попала под обстрел ХАМАС на въезде в Ашкелон», — говорится в сообщении.

На ролике российский репортер вместе с оператором Романом Власовым пытаются скрыться от палестинских снарядов. В публикации также отмечается, что росиянам приходилось по пути в город несколько раз выпрыгивать из машины во время начинавшихся обстрелов.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.