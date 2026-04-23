Журналисты и известная певица направят четверь милларда на помощь жителям Дагестана

Певица Жасмин и ее супруг объявили о выделении 250 миллионов рублей на восстановление Дагестана после разрушительного наводнения, пишет RT . Средства пойдут на покупку нового жилья и помощь тем, кто лишился крова. В первую очередь деньги получат пенсионеры, малообеспеченные семьи и те, кто воспитывает нескольких детей.

Жасмин, уроженка Дагестана, не осталась в стороне от беды своих земляков. В своем Telegram-канале она написала, что очень хочет, чтобы дома людей как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом. Певица также процитировала президента Владимира Путина, который потребовал восстанавливать жилье без лишнего формализма. Видимо, именно этот принцип — быстро и без бюрократии — ляжет в основу распределения 250 миллионов.

Благотворительная программа нацелена на самые уязвимые категории населения. В приоритете, пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные родители.

Эти люди получат помощь вне очереди. Остальным пострадавшим тоже обещана поддержка, но после того, как разберутся с самыми тяжелыми случаями.

Телеканал RT взял на себя роль координатора на месте. Журналисты работают непосредственно в Дагестане, общаются с пострадавшими и передают информацию Жасмин. Это позволяет адресно направить средства тем, кто действительно остался без крыши над головой.

Первый результат уже есть. RT и певица совместно помогли женщине с двумя детьми и пожилой матерью, которая лишилась дома в результате наводнения. Имя женщины не раскрывается, но известно, что семья уже получила необходимую поддержку.

Наводнение в Дагестане, произошедшее в апреле 2026 года, разрушило десятки домов и оставило сотни людей без крова. Вода ушла, но проблемы остались. 250 миллионов рублей от Жасмин и Илана Шора — один из самых крупных частных взносов на восстановление региона. Певица, которая давно не выпускала хитов, сейчас собирает совсем другую славу — человека, который не забывает свою малую родину в тяжелую минуту.

Ранее сообщалось, что Жасмин и журналисты помогут пострадавшим от наводнения в Дагестане.