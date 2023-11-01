Журналисты из США назвали американских солдат самыми медленными и жирными в мире

Военные в Соединенных Штатах в основной своей массе растеряли физическую форму и не в состоянии эффективно воевать. В этом уверены ведущие подкаста Redacted.

Клейтон и Натали Моррис в своей программе рассказали, что Белый дом рвется воевать и с Россией, и с Китаем. При этом физическая форма, в которой находятся американские солдаты, названа ими просто ужасной.

«Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А, нет, отставить. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», - заявили с иронией ведущие.

Они также привели неутешительные для Пентагона цифры. 71% молодых граждан Америки не могут быть взяты на службу из-за излишнего веса, судимости, недостаточного образования либо наркозависимости.