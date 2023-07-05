Журналист Милашина и адвокат Немов покинули Беслан специальным рейсом

Журналист Елена Милашина и адвокат Александр Немов покинули Беслан спец. рейсом. В скором времени они прибудут в российскую столицу. Об этом сообщает издание «Новая газета» в своих социальных сетях.

Накануне сообщалось о совершенном нападении на Милашину и Немова в городе Грозном. Сообщается, что несколько вооруженных людей остановили авто с журналисткой и адвокатом, и начали их избивать. По итогу, пострадавшие были госпитализированы.

Власти республики виновных пока не нашли.

Журналист и адвокат были в Чечне для того, чтобы поприсутствовать на оглашении приговора суда Зареме Мусаевой – жене экс-судьи Янгулбаева. На мероприятие они так и не попали. Суд по итогу приговорил Мусаеву к 5 с половиной годам заключения в колонии общего режима по статьям за мошенничество и насилие в отношении силовика.