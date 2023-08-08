Журналисты сообщили, что экс-глава австрийского МИД живет в деревне под Рязанью
Фото: [©Михаил Киреев/РИА Новости]
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово, что под Рязанью. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные журналистки Дильбар Кладо.
Карин Кнайсль пять лет назад танцевала с президентом Путиным на собственной свадьбе. А теперь Кнайсль переехала в деревню Петрушово. Журналистка Кладо рассказала изданию, что она познакомилась с австрийской экс-главой МИД еще в начале июля.
Кнайсль, как сообщается, живет в арендованном доме вместе с двумя собаками, а также «пишет каждый день» – она даже успела подарить соседке детскую сказку, написанную собственноручно.