Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль живет в деревне Петрушово, что под Рязанью. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные журналистки Дильбар Кладо.

Карин Кнайсль пять лет назад танцевала с президентом Путиным на собственной свадьбе. А теперь Кнайсль переехала в деревню Петрушово. Журналистка Кладо рассказала изданию, что она познакомилась с австрийской экс-главой МИД еще в начале июля.

Кнайсль, как сообщается, живет в арендованном доме вместе с двумя собаками, а также «пишет каждый день» – она даже успела подарить соседке детскую сказку, написанную собственноручно.