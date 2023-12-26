Журналисты заставили петь «чипированного» Байдена хит «Я русский»

RT оригинально поздравил россиян с наступающими праздниками. Журналисты подготовили ролик, где телеканал якобы планирует вмешательства в выборы американского президента. Поучаствовала в сюжете и главред Маргарита Симоньян, которая исполнила роль полковника. Она умело чипирует Джо Байдена и перехватывает над ним управление.

Байден сидит в Белом доме в своем кабинете, а затем, используя «русификатор», поет песню SHAMAN «Я русский». В это команда «ученых» танцует на фоне елки и падающих блестящих конфетти.

«Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты», — говорит Симоньян на видео.

В конце главред RT поздравила россиян с новым годом и пообещала, что следующий год будет интересным на события.