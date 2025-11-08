Жуткая детская игра: маленький сын известных блогеров отправил няню под нож

Трехлетний сын популярных блогеров Ани Ищук и Димаса ЧП стал участником необычного бытового инцидента, в результате которого их няня получила серьезную травму. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По предварительным данным, ребенок, заигравшись, неудачно приземлился на женщину, что привело к частичному повреждению сухожилия. Приехавшие по вызову родителей медики ограничились обезболивающим уколом, однако на следующее утро пострадавшей пришлось обратиться в медицинское учреждение для полноценной диагностики.

Отец ребенка обнародовал в соцсетях видео, где врач описывает характер повреждений. Согласно озвученному диагнозу, у няни зафиксировано не только повреждение мышцы, но и воспаление длинной головки бицепса. Назначен недельный острый период наблюдений – если улучшений не последует, женщине предстоит малотравматичная артроскопическая операция для сшивания сухожилия. При положительной динамике лечение ограничится курсом физиотерапии и реабилитации.

