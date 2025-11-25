Жуткая находка на глубине: что скрывает от мира самая длинная подводная могила

Под курортным регионом Юкатан в Мексике расположена подводная пещерная система Окс-Бель-Ха. Ее текущая документально подтвержденная протяженность составляет 520 км. Исследовательская группа CINAQ продолжает работу по изучению и картографированию новых участков, передает progorodsamara .

Специалисты предполагают, что реальные размеры системы могут превышать известные данные. Планируется открытие сотен километров новых туннелей, что потенциально увеличит общую длину комплекса до 600 км. С 2018 года дайверы добавили к карте пещеры 175 километров новых ходов.

Пещера сформировалась в известняковых породах и была затоплена около 18 тыс. лет назад. Ее отличительной особенностью является наличие слоя смешанной соленой и пресной воды. В ходе исследований были обнаружены крупные подземные залы и ранее неизвестные биологические виды.

Работа в пещере сопряжена с повышенным риском. Исследователи вынуждены преодолевать узкие проходы при ограниченном запасе кислорода. Для обеспечения безопасности используется система страховочных тросов. В апреле 2022 года в пещере Окс-Бель-Ха погиб российский дайвер.

