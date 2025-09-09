Туристка из России провела три дня в обезьяннике аэропорта в Таиланде

Туристку из России не допустили на территорию Таиланда из-за недостаточной суммы наличных средств и отправили на ночь в специальное помещение. Об этом информировал портал для путешественников «ТурДом».

Согласно информации источника, причиной отказа во въезде в Бангкок стало отсутствие у россиянки необходимых 20 тыс. бат (эквивалент 52,7 тыс. руб.). После этого ее принудительно разместили в транзитной зоне аэропорта, условия которой напоминали тюремные: в комнате находились двухъярусные кровати с заметно грязным постельным бельем. За три дня пребывания в таком месте с туристки взяли 2,4 тыс. бат (что соответствует 6,3 тыс. руб.).

Спустя четыре дня нахождения в транзитной зоне россиянке сообщили о необходимости покинуть территорию Таиланда. При этом известно, что у гражданки РФ имеется недвижимость в Таиланде и официальное разрешение на работу. Требование о наличных средствах предъявляется властями Таиланда только к тем, кто въезжает в страну с туристическими целями.

