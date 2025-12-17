«Жужжалка» заговорила вновь: легендарная УВБ-76 вышла в эфир сразу после выступления Путина
KP.RU: УВБ-76 передал слова «НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030»
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», возобновила передачи. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на отслеживании ее активности, передает KP.RU.
Выход в эфир произошел после проведения итоговой коллегии Министерства обороны России и выступления на ней президента Владимира Путина. Станция передала зашифрованное сообщение, состоящее из комбинации букв и цифр. В числе переданных символов прозвучали наборы «НЖТИ 32409 ТАТУМАРИ 3995 2030».
Ранее аналогичную активность станции отмечало британское издание Express. Журналисты издания связали усиление передач с периодами роста международной напряженности. По их мнению, подобные действия могут вызывать опасения относительно эскалации конфликтов.
Станция УВБ-76 известна передачей в эфир различных кодовых слов, таких как «ПЕРЕЧНИЦА» и «СПИНОБАЗ». Ранее сообщалось о ее активности после переговоров между США и Украиной, когда в эфире также звучали буквенно-цифровые комбинации.
