Зима близко? По России ударили первые серьезные заморозки
Синоптик Тишковец: в Якутии зафиксированы первые -10 градусов
На территории России зафиксированы первые ощутимые заморозки. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Первые серьезные заморозки пришли в Россию. Кое-где в эту ночь температура воздуха опустилась ниже -10 градусов по Цельсию. Самые низкие показатели зафиксированы на метеостанции Сухана, что находится в Якутии, в Оленекском улусе. Там столбик термометра показал -10,3. Здесь работают три метеоролога.
Они ведут наблюдения за погодой и занимаются хозяйством. У них даже есть баня и теплица, чтобы пережить суровые условия. Станция расположена у реки Оленек, недалеко от устья ручья Сухана. Для местных жителей такие морозы не редкость. Например, в январе 2023 года здесь была зафиксирована температура -60 градусов.
