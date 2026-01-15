Зима на коньках: обновлен список адресов и график работы катков в Павлово-Посадском округе

Зимний сезон в Павлово-Посадском городском округе перешел в активную фазу: для посещения открыты 14 площадок под открытым небом и современный крытый каток в ФОКе на Большой Покровской.

В этом году организаторы сделали ставку на «шаговую доступность», подготовив лед не только на крупных спортивных объектах, но и на хоккейных коробках внутри жилых кварталов. За состоянием покрытия и своевременной очисткой от снега следят технические службы, при этом работа площадок напрямую зависит от капризов погоды, что стоит учитывать при планировании отдыха.

Для тех, кто предпочитает сочетать спорт с комфортом, подготовлен перечень локаций, оборудованных теплыми раздевалками. Территории с обогревом и сервисом (режим работы с 12:00 до 22:00):

• Стадион «Заречье» (ул. Белинского, д.1) — открывается на час раньше, с 11:00.

• Стадион «Большедворский» (пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.2А).

• Стадион «Старопавловский» (ул. Кирова, д.97).

• Стадион «Ленский» (пер. Интернациональный, д.32).

• Площадка в деревне Кузнецы (ул. Новая).

Ледовые локации Электрогорска (с 09:00 до 21:00):

• Хоккейная коробка на ул. Советская, 29а.

• Многофункциональная площадка на ул. Горького, 5/1.

• Хоккейная зона на ул. Калинина, д.40.

Параллельно с большими аренами во дворах и селах функционируют площадки в формате «интенсив», которые работают ежедневно с 09:00 до 22:00.

Хоккейные коробки в жилых массивах и деревнях:

• Городской сектор: ул. Щорса (д. 11, 13, 15), ул. Тимирязева (д. 9, 9А), пер. Ленинградский.

• Сельские пункты: д. Евсеево (д. 13А), с. Рахманово (д. 84), д. Алферово (д. 4).

Флагманским объектом остается крытый каток (ул. Большая Покровская, д. 60Б), где качество льда не зависит от осадков. Уточнить актуальное расписание сеансов, которое обновляется каждую неделю, можно по телефону справочной службы: 8-929-945-05-23. Администрация округа призывает жителей с пониманием относиться к возможным технологическим перерывам во время сильных снегопадов или резких оттепелей.