Зима отказалась уходить: в разгар весны Челябинскую область завалило снегом, а на перевале Уреньга выросли сугробы

В Челябинской области в пятницу, 10 апреля, разыгралась настоящая зимняя метель, заставшая врасплох автомобилистов на федеральной трассе М-5. В районе Златоуста, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, дорогу стремительно засыпает плотным снежным покровом, а на перевале Уреньга даже успели сформироваться небольшие сугробы, передает « 74.ru ».

Региональное управление Госавтоинспекции выступило с экстренным обращением к водителям, порекомендовав по возможности воздержаться от дальних поездок до стабилизации погодных условий. Тем, кому отложить путь нельзя, в ведомстве посоветовали проявлять максимальную бдительность и осторожность. В ГАИ подчеркнули, что в сложившихся обстоятельствах необходимо двигаться с пониженной скоростью, держать безопасную дистанцию и обязательно использовать внешние световые приборы, включая противотуманные фары.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на помощь готовы прийти экипажи ДПС. Сообщить о происшествии можно ближайшему инспектору, а также по телефонам единой диспетчерской службы 112 или в дежурную часть полиции (02, 102).

Сложная обстановка фиксируется и на сопредельных территориях юга Урала. В Белорецком районе соседней Башкирии на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск из-за непогоды даже вводились временные ограничения движения. Магнитогорские водители также активно делятся в соцсетях фотографиями заснеженных трасс.