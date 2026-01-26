Зима рисует на шпиле МГУ: необычное явление в Москве при –13 °C

Одно из главных архитектурных символов Москвы — высотное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — преобразилось под воздействием сильных морозов. Шпиль главного корпуса на Воробьевых горах, обычно темный, полностью покрылся плотным слоем наледи и инея, став белоснежным.

Необычные кадры, демонстрирующие это явление, быстро разошлись по социальным сетям. Видео и фотографии были сделаны очевидцами, которых поразил изменившийся облик университетской высотки.

Подобное масштабное обледенение шпиля, превращающее его в гигантскую ледяную иглу, отмечается в столице нечасто. Специалисты связывают это с сочетанием низкой температуры, повышенной влажности и ветра, который способствует намерзанию конденсата и частиц влаги из воздуха на металлических конструкциях.

Температурный фон в Москве действительно способствует таким явлениям: столбики термометров в городе опустились до отметок в –13 градусов по Цельсию и ниже. Высотные здания, особенно их шпили и украшения, часто первыми реагируют на такие погодные условия, становясь своеобразными индикаторами морозов.

240-метровая главная высотка МГУ, построенная в середине прошлого века, является не только alma mater для тысяч студентов, но и одной из доминант столичного ландшафта. Ее временное ледяное «преображение» вызвало живой интерес и дискуссии среди горожан, многие из которых сравнивают здание с гигантским морозным узором.