«Зима в Подмосковье»: в парках Каширы 1 декабря состоится торжественное открытие зимнего сезона

В воскресенье, 1 декабря, в парках культуры и отдыха городского округа Кашира состоится торжественное открытие зимнего сезона.

Для жителей и гостей муниципалитета подготовили яркую культурно-развлекательную программу. Незабываемые эмоции подарит катание на оленях зоостудии «Ковчег», просмотр костюмированного шествия и барабанного шоу. Гостей будут угощать горячим чаем из самовара.

Новый год ассоциируется с иллюминацией. В день открытия парков новогодние ели и праздничные конструкции начнут переливаться разноцветными огоньками.

В расписание могут быть внесены изменения. Желающих посетить мероприятие просят следить за информацией в телеграм-канале парка. Причиной могут стать неблагоприятные погодные условия. Возрастное ограничение — 0+.

Торжественное открытие станет началом волшебного зимнего сезона в г.о. Кашира. В городском парке на протяжении всего зимнего сезона будет открыта Резиденция и почта Деда Мороза. Посетители смогут принять участие в интерактивных играх. Запланированы театральные постановки. Оборудована зона теплового очага, предусмотрены фотозоны.