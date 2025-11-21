Зима в Ступине: катки, лыжни и резиденция Деда Мороза откроются 1 декабря

С 1 декабря парки городского округа Ступино открывают зимний сезон в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Жителей и гостей ждут катки, лыжные трассы, резиденция Деда Мороза, анимационные программы и фотозоны.

В парке имени Николая Островского заработает бесплатный каток с искусственным льдом, где будет доступно 250 пар коньков напрокат, теплые раздевалки и фудкорт. Для посетителей предусмотрены мастер-классы, хоккейные матчи и выступления фигуристов. По погоде будет подготовлена двухкилометровая лыжня. Каток будет работать до 15 марта с 10:00 до 22:00.

Парки обеспечены снегоуборочной техникой, инвентарем и противогололедными материалами. В уборке территорий задействованы 25 сотрудников, а пешеходные дорожки обработаны гранитной крошкой.

Зимняя программа включает более 180 активностей: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, костюмированные забеги и концерты. Так, 9 января в резиденции Деда Мороза состоится народное караоке с участием солистов Ступинской филармонии.

Этой зимой власти округа ожидают более 300 тысяч посетителей, создавая комфортные условия для активного отдыха всей семьи.

Анонсы событий и подробности доступны на туристическом портале Подмосковья: welcome.mosreg.ru.