Зима взяла реванш: как Можайск и Коломна побили исторические максимумы по осадкам

Активный циклон, пришедший с Балкан, продолжает вызывать обильные снегопады в Москве и области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РБК .

По данным на утро 9 января, высота снежного покрова на основной метеостанции ВДНХ достигла 31 см, что является максимальным показателем с начала текущего зимнего сезона. В отдельных районах столицы, включая Тушино и Балчуг, сугробы составили 30-32 см.

В Московской области были обновлены суточные рекорды по количеству осадков. В Можайске за ночь выпало 13 мм снега, превысив показатель 1986 года. В Коломне зафиксировано 14 мм, что выше рекорда 2012 года. Высота снежного покрова в этих городах увеличилась до 27 см и 41 см соответственно.

По прогнозу синоптиков, циклон покинет Центральный федеральный округ к концу текущих суток. Окончательные итоги снегопада по высоте покрова будут подведены утром 10 января.

Ранее россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления в ₽ 440 тысяч.