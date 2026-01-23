Зима задержится: горнолыжный сезон в России может продлиться до середины апреля

Горнолыжные курорты России в 2026 году могут работать дольше обычного: из-за аномально большого снежного покрова катание, по оценкам синоптиков, продлится как минимум до конца марта и, вероятно, захватит первую половину апреля.

Зимний туристический сезон на российских горнолыжных курортах в 2026 году обещает быть затяжным. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на склонах с начала января сформировались устойчивые и обильные снежные запасы, что является редким метеорологическим явлением, пишет ТАСС.

Специалист отметил, что подобная ситуация наблюдается лишь в 10–15% случаев, когда плотный снег ложится рано и сохраняется практически без таяния до весны. В текущем сезоне именно такой сценарий стал реальностью, что позволяет прогнозировать продолжение работы горнолыжных трасс минимум до конца марта. При сохранении погодных условий катание может быть доступно и до середины апреля.

Отдельное внимание синоптик уделил ситуации в Краснодарском крае. Там сейчас сохраняется сложная погода из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс. Это приводит к продолжительным осадкам в виде снега и мокрого снега, а также к усилению ветра.

Вильфанд подчеркнул, что в таких условиях жителям и туристам необходимо учитывать оперативные предупреждения региональных метеослужб. Особенно это актуально для горных районов, где сохраняется повышенная лавинная опасность на высотах свыше тысячи метров над уровнем моря.

До этого сообщалось, что морозы накроют центральную Россию в выходные.