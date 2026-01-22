«Зимнее одеяло» разрушает машину. Автоэксперт предупредил об опасности снега на кузове

Автомобильный эксперт Александр Касьяненко в интервью РИА Новости предостерег водителей от привычки откладывать очистку автомобиля от снега. По его словам, это не просто вопрос видимости или удобства, а прямая угроза сохранности транспортного средства.

Особую опасность представляет мокрый, слежавшийся снег, создающий значительную нагрузку на элементы кузова. Однако вес – не единственный фактор риска.

Тающая под солнцем и вновь замерзающая масса снега и льда приводит к постоянному контакту металла с влагой, что многократно ускоряет процессы коррозии. Кроме того, образующаяся наледь при очистке может серьезно поцарапать и повредить лакокрасочное покрытие, открывая путь для дальнейшей ржавчины.

