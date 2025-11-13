Зимний режим: железнодорожная инфраструктура Рязани готова к морозам

В Рязанской области завершена комплексная подготовка железнодорожной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Как сообщает пресс-служба МЖД, все 16 вокзалов региона прошли проверку систем отопления, водоснабжения и освещения, что гарантирует комфортное пребывание пассажиров в холодный период. Об этом сообщает издание 7Info.

На 202 пассажирских платформах проведен капитальный ремонт ограждений и навесов, обновлено покрытие и разметка безопасности. Для оперативной борьбы с гололедом подготовлены 23 единицы специализированной техники и создан запас в 300 тонн противогололедных реагентов. Особое внимание уделено готовности путевого хозяйства — на ключевых станциях развернуты 49 компрессорных модулей и более 1,6 тыс. устройств электрообогрева для предотвращения обледенения стрелочных переводов.

Техническое оснащение дополнено снегоуборочным парком, включающим четыре специализированные машины, три пневмообдувочных агрегата и три плужных снегоочистителя. Важным элементом подготовки стало обучение 117 новых сотрудников, впервые работающих в зимних условиях, а также полное обеспечение железнодорожников современной зимней спецодеждой и средствами защиты от обморожения.

Таким образом, созданы все необходимые условия для бесперебойной работы железнодорожного транспорта в зимний период. Итогом масштабной подготовки стало формирование надежной системы, обеспечивающей безопасность пассажиров и стабильность грузовых перевозок независимо от погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности муниципальных служб к зиме.