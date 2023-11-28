Зимний сезон откроют в Павлово-Посадском городском округе
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В пятницу на этой неделе в Павлово-Посадском городском округе состоится открытие зимнего сезона, мероприятия в честь этого события пройдут в Электрогорском городском парке. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.
Посетители смогут послушать новогодние песни, принять участие в танцевально-развлекательной программе «Здравствуй, зимушка-зима!», увидеть праздничную иллюминацию с участием главных героев Нового года.
«Приглашаем всех присоединиться, ощутить праздничную атмосферу и зарядиться сказочными эмоциями», - добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.