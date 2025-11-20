Зимний спорт для всех: где и когда покататься на коньках в Павловском Посаде этой зимой

Жителей Павлово-Посадского городского округа ждет активная зимовка: в ближайшее время для массового катания откроются 18 ледовых площадок. Инфраструктура охватывает как крытый каток, так и открытые хоккейные коробки в разных населенных пунктах — от самого Павловского Посада до деревень Кузнецы, Алферово и города Электрогорск. Это создает уникальную возможность для занятий спортом и отдыха практически в шаговой доступности.

Для комфортного катания восемь площадок оборудованы раздевалками. Среди них — многофункциональная спортивная площадка в деревне Кузнецы на улице Новой и стадионы «Большедворский», «Старопавловский», «Ленский» и «Заречье», работающие с 11 :00 до 22:00.

Три катка в Электрогорске открываются уже в 9:00. Важно, что все без исключения площадки имеют освещение, что продлевает время для вечерних катаний. Например, коробки на улицах Южной, Щорса и Тимирязева в Павловском Посаде также доступны с 9 утра до 10 вечера.

Еще семь хоккейных коробок в деревнях Алферово, Евсеево, селе Рахманово и на проспекте БЖД работают в том же режиме.

«Обращаем внимание всех гостей и жителей Павлово-Посадского округа, что возможны изменения в работе катков и технического перерыва в связи с погодными условиями», — отмечают сотрудники Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа.

Это ключевой момент для планирования досуга: график катания может оперативно меняться. Для тех, кто предпочитает арендовать инвентарь, прокат коньков будет работать на крытом катке ФОКа по адресу ул. Большая Покровская, д. 60Б. Точное расписание массовых сеансов там советуют уточнять еженедельно по телефону 8-929-945-05-23. Посещение всех открытых катков бесплатное и не имеет возрастных ограничений, что делает этот зимний отдых доступным для всех категорий граждан.