«Зимняя радуга»: необычное природное явление заметили в небе над Подмосковьем

В небе над Московской областью заметили «зимнюю» радугу — это оптическое явление, которое называется эффектом гало.

Снимки необычной радуги публикует РИА Новости. Отмечается, что такое природное явление связано с тем, что из-за низких температур в перистых облаках в верхних слоях тропосферы образуются ледяные кристаллы, которые переливаются на солнце.

Также уточняется, что сегодня в некоторых районах Подмосковья температура воздуха опустилась до минус девятнадцати градусов.

Ранее метеорологи спрогнозировали аномальные морозы в Московской области в первые дни января.