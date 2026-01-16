Зимняя сказка по-алтайски: семья превратила детскую идею в гигантскую снежную скульптуру

Для строительства необычного снеговика семье потребовались лопаты и лестница. Скульптура состоит из трех традиционных снежных шаров, установленных друг на друга. Особое внимание создатели уделили деталям: голову снежного гиганта украшает шапка из снега, а «лицо» и туловище декорированы элементами в форме глаз, носа, рта и пуговиц. Этот семейный проект стал ярким примером творческого подхода к зимним развлечениям и привлек внимание не только местных жителей, но и интернет-пользователей со всей страны.