Зимой 65 единиц специализированной техники будут очищать от снега и наледи ступинские дороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами округов региона подготовку дорожных служб к зимнему периоду. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских сообщил о ситуации в муниципалитете.

«Дороги всегда, а особенно зимой, требуют обслуживания. Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка – все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне», – сказал губернатор.

Сергей Мужальских проинформировал, что в зимний период для расчистки дорог могут привлекать 65 единиц техники, в числе которых девять комбинированных дорожных машин (КДМ), 40 тракторов МТЗ и три автогрейдера. В дни сильных снегопадов помощь окажут субподрядные организации, которые предоставят специализированную технику.

«В городском округе Ступино протяженность автодорог местного значения - 1112 км. Содержание дорог выполняют организации «БлагоДор» и «Ступинское ДРСУ», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По информации главы округа, основная часть техники переоборудована под зимнее содержание.

«Для обработки дорожного полотна заготовлено 14 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе семь тысяч тонн песко-соляной смеси. При выпадении осадков в первую очередь обрабатываются магистрали, подъезды к социально значимым объектам, остановки и тротуары», — отметил Сергей Мужальских.

В округе согласовали пять мест, где будут временно складировать собранный снег. Они расположены в черте городе и сельских населенных пунктов. На автодорогах в круглосуточном режиме функционирует диспетчерская служба. Принятые меры позволят обеспечить транспортную доступность на автодорогах.

Весь подвижной состав МАП №5 Подольск – филиал АО «Мострансавто», ИП «Осадчев И.В.» находятся в полной готовности в преддверии зимнего сезона. С 1 октября маршруты перевели на зимнее расписание.

АО «Мострансавто» и администрация округа приглашают водителей с полным пакетом поддержки: денежные подъемные, компенсация жилья и проезда, бесплатное обучение на категорию «D» и помощь в легализации документов. Жителям предлагают зарабатывать по программе «Приведи друга» и воспользоваться специальной программой переподготовки для участников СВО.

Ранее сообщалось, что в 16 населенных пунктах округа Ступино обустроят системы наружного освещения.