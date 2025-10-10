Программа «Светлый город»: в 16 населенных пунктах округа Ступино обустроят системы наружного освещения

В рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры в 2025 году в 16 населенных пунктах будет полностью обновлена система уличного освещения. Как следует из данных о текущем состоянии сети, общая протяженность линий, подлежащих модернизации, составляет 663 км 917 метров. В перечень территорий, где будут проводиться работы, вошли села Шугарово, Березнецово, Хатунь, Семеновское, Ивановское, Лужники, Аксиньино, а также деревни Городище, Дубнево и поселок Малино.

Ключевой задачей программы является замена устаревших и энергозатратных светильников на современные энергоэффективные модели. Всего планируется установить 1457 новых светильников. Помимо этого, для интеллектуального управления освещением будет смонтировано 35 специализированных шкафов, оснащенных автоматизированной системой. Это техническое решение позволяет дистанционно контролировать работу фонарей, гибко регулировать их мощность и режим работы, что приводит к значительной экономии электроэнергии.

«Областная программа "Светлый город" стартовала в 2017 году, с этого года стала муниципальной. Основное внимание уделяется модернизации и монтажу нового уличного освещения в сельских территориях. Работы планируется завершить до конца октября», — рассказала директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.

На состоявшемся совещании также был рассмотрен вопрос освещенности спортивных объектов муниципального округа. По данным мониторинга, 10 из 16 имеющихся катков в настоящее время не обладают достаточным уровнем освещения для комфортных занятий спортом в вечернее время.

«Поставлена задача решить проблему с освещением 10 катков в преддверии зимнего сезона. Задача сложная, сделаем от нас все зависящее», — отметила Юлия Власова.

Кроме того, участники встречи проанализировали обращения жителей, касающиеся частых отключений уличного света. Согласно озвученной информации, основными причинами неисправностей являются короткое замыкание в электросети, выход из строя самих ламп, поломка предохранителей или управляющих шкафов, а также механические повреждения кабелей и опор. Отмечается, что часть отключений связана с проведением плановых ремонтных и обслуживающих работ. Программа модернизации будет продолжена и в 2026 году, когда к ней присоединятся еще 17 населенных пунктов.

