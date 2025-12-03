Зять Трампа Джаред Кушнер оказался потомком белорусских партизан из отряда Бельских

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, вошедший в состав американской делегации на московских переговорах по Украине, имеет белорусские корни, уходящие в историю партизанского движения. Его семья бежала из Новогрудского гетто во время Второй мировой войны и присоединилась к отряду Бельских, как информирует «Sputnik Беларусь».

В 1941 году семья Кушнеров оказалась в гетто, которое нацисты организовали в Новогрудке. Глава семьи, Зейдель Кушнер, вместе с дочерьми совершил побег и отправился в леса, где присоединился к партизанскому отряду Бельских. Этот отряд не только спасал людей, но и активно участвовал в боях против оккупантов.

Одна из дочерей, Рая, в отряде встретила будущего супруга Йозефа Берковича, который впоследствии взял её фамилию перед эмиграцией в США. Их сын Чарльз разбогател, а его наследник Джаред впоследствии женился на Иванке Трамп, став зятем действующего президента Америки.

Миллиардер Чарльз Кушнер часто посещал Белоруссию, чтобы познакомить своих внуков с местами, имеющими историческое значение для его семьи. Он посещал места, где содержались под стражей его предки, изучал нары гетто и даже осмотрел ложку, которой был выкопан подкоп. Сегодня на этой территории функционирует музей.

Напомним, вечером во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с Уиткоффом и зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф уже шесть раз посещал Россию для встреч с Путиным в этом году. Их последняя встреча состоялась 6 августа.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.