Зюганов назвал ерундой заявления помощника Путина об экономике России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал заявление помощника президента Максима Орешкина об исчерпанности нынешней экономической модели России. Об этом пишет URA.RU.

На полях ПМЭФ Зюганов назвал выводы Орешкина «полной ерундой», подчеркнув потенциал страны для самостоятельного развития. Политик подчеркнул, что у РФ огромный опыт преодоления кризисов, включая крупные войны, что доказывает возможность развития через социализацию экономики.

«Когда он говорит, что исчерпаны возможности экономики, то это ерунда полная. У нас страна самодостаточна. Она может обеспечить свой суверенитет за счет развития базовых отраслей, талантливого народа, уникальной истории, высокой духовности», — сказал Зюганов корреспонденту URA.RU.

Напомним: Орешкин отметил, что текущая модель роста достигла пределов при низкой безработице и максимальной загрузке производств. Он предложил переход к новому технологическому укладу как единственный путь дальнейшего развития. Эти заявления вызвали оживленную дискуссию среди участников форума в Петербурге.

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