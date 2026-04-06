«Злая как собака»: Айза получила налоговый счет за дом и машину, которых у нее нет

Российская блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай сообщила в своем телеграм-канале, что ей по ошибке выставили налог на сумму 126 тысяч 607 рублей.

«Злая как собака! Мне пришел налог на имущество, дом, квартира, автомобиль и земельный участок, которых у меня (блин) нет!» — рассказала блогерша.

Айза обратилась в банк, где было зарегистрировано ее физическое лицо. Сотрудники учреждения пояснили, что в апреле 2022 года она уже оплачивала налог по этому ИНН, из-за чего произошло автоматическое формирование счета. В банке пообещали уладить ситуацию. Однако, несмотря на полученный ответ, знаменитость так и не поняла, откуда взялся этот налог.

В итоге Айзе удалось решить проблему и аннулировать налоговые начисления, не имеющие к ней никакого отношения. Она призвала подписчиков перепроверять любые данные по несколько раз.

«Я прям докопалась до них! У меня не может быть недоплаченных налогов, сейчас такое стремное время, что мы с бухгалтером на связи постоянно! Как будто меня только что хотели (обмануть), но (ни фига)», — заключила бизнесвумен.

