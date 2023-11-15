«Зло вернется»: что под запретом в день святых Акиндина и Пигасия 15 ноября

Православная церковь 15 ноября вспоминает святых подвижников Акиндина и Пигасия, а также отмечает праздник Шуйской иконы Пресвятой Богородицы Одигитрия.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено.

«Святые Акиндин и Пигасий — благочестивые подвижники, жившие в III веке, стали примером несгибаемой веры и преданности Христу. 15 ноября также считается праздником Шуйской Иконы Богоматери. Верующие приходят к иконе, молясь о здравии, благополучии и прощении, о защите от злых сил», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

15 ноября, продолжила ясновидящая, каждый верующий может помолиться Богородице об исполнении самого заветного желания.

«Мечтаете купить обновку — смело покупайте. Этот день считается очень благоприятным для приобретения новых вещей — они прослужат долго. Занятие рукоделием 15 ноября привлечет в дом финансовое благополучие», — добавила Мишина.

В этот день категорически запрещено сплетничать и злословить — все сказанное обернется против вас, уверена ясновидящая. Не стоит давать в долг, иначе денег не окажется в самый важный момент.

«Важно проявлять сострадание и милосердие. Поделитесь с теми, кто нуждается в помощи. Закон кармы работает — сначала помогли вы, потом помогут вам. Держите свои эмоции под контролем, ведь слово, сказанное в гневе, может привести к серьезному затяжному конфликту», — заключила собеседница издания.

Ранее Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября.