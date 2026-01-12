Зловещая связь: распыляемый на поля яд повышает риск страшной болезни мозга

Хлорпирифос является органофосфатным инсектицидом, который продолжает использоваться в мировом сельском хозяйстве, несмотря на ограничения его бытового применения в ряде стран, введенные около двух десятилетий назад. Ученые проанализировали информацию о 829 пациентах с болезнью Паркинсона и 824 здоровых участниках из сельскохозяйственных регионов Калифорнии. Анализ учитывал государственные отчеты о применении пестицидов с 1974 года. Результаты показали, что у людей с наиболее высоким кумулятивным воздействием хлорпирифоса риск развития заболевания был более чем в 2.5 раза выше по сравнению с теми, кто почти не контактировал с веществом.

В экспериментальной части исследования мыши, подвергавшиеся воздействию аэрозоля хлорпирифоса в течение 11 недель, демонстрировали двигательные нарушения. Последующий анализ выявил потерю примерно 26% дофаминовых нейронов в черной субстанции мозга — области, критически важной для контроля движений и поражаемой при болезни Паркинсона. В мозге животных также наблюдалось накопление патологического белка альфа-синуклеина и признаки нейровоспаления.

Ранее сообщалось, что рассеянный склероз оказался двумя разными болезнями.