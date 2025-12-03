Зловещие ястребы атакуют у детских площадок: жительница Подмосковья чудом спугнула агрессивного пернатого

В подмосковном округе Одинцово местная жительница Светлана стала невольной участницей короткой, но жестокой драмы на детской площадке жилого комплекса «Гусарская баллада». На ее глазах ястреб атаковал голубя прямо на территории, прилегающей к детскому саду. Женщина своим появлением спугнула хищника, дав раненой птице шанс улететь, но инцидент заставил задуматься многих: насколько это обычно и как безопасно вести себя в такой ситуации? Ответ на этот вопрос дал эксперт в беседе с REGIONS .

По словам орнитолога Алексея Курячина, такие сцены давно стали частью городской экосистемы. Ястребы — прирожденные охотники, и сизые голуби, многочисленные и не самые проворные, — законная часть их рациона. Хищники обычно действуют стремительно, выбирая моменты, когда людей вокруг немного, но в погоне за добычей могут появляться и в неожиданных местах, включая дворы.

Ключевое правило для горожан: физически вмешиваться в схватку категорически не стоит. Попытка схватить ястреба может привести к серьезным травмам — у птицы мощные когти и клюв, и она будет защищаться.

Правильный алгоритм действий, по мнению эксперта, прост и безопасен. Во-первых, не нужно приближаться к птице. Достаточно создать резкий, громкий звук — громко окликнуть, хлопнуть в ладоши или стукнуть чем-нибудь. Это с высокой вероятностью спугнет хищника, не причинив ему вреда, и даст жертве возможность спастись. Именно это случайно и сделала женщина, спасшая голубя в Одинцово: резко и громко появилась в момент схватки, что отвлекло хищника.

Особую бдительность стоит проявлять в утренние и вечерние часы — это периоды наибольшей активности хищных птиц. В это время лучше не выпускать из виду маленьких детей на прогулке и внимательно следить за мелкими домашними питомцами, особенно декоративными собачками и кошками, которых ястреб может принять за добычу.

Ранее сообщалось, что неведомый зверь среди грядок удивил жительницу Подмосковья.