Зловещий дуэт: воспаленный кишечник и мозг приводят к первым признакам Альцгеймера

Международная группа ученых представила новые данные, углубляющие понимание связи между состоянием кишечника и риском развития нейродегенеративных заболеваний. В ходе исследования, о котором сообщает ScienceAlert, специалисты проанализировали образцы и когнитивные показатели 125 добровольцев, участвующих в программах по профилактике деменции.

Особое внимание исследователи уделили уровню калпротектина — специфического биомаркера, указывающего на воспалительные процессы в кишечнике. Результаты показали заметную корреляцию: у пожилых участников, особенно у тех, в чьем мозге при сканировании уже обнаруживались начальные признаки амилоидных бляшек (характерных для болезни Альцгеймера), концентрация этого маркера была значительно повышена.

Примечательно, что повышенное воспаление в кишечнике сопровождалось снижением когнитивных функций, в частности ухудшением памяти, даже у тех людей, у которых еще не был установлен диагноз деменции. Чем выше был уровень воспалительного маркера, тем хуже участники справлялись с тестами на запоминание.

Ученые рассматривают гипотезу, согласно которой изменения в микробиоте кишечника могут повышать проницаемость его стенок.

