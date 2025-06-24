Змеиная угроза: черные пресмыкающиеся обжились на детской площадке

В новосибирском микрорайоне Родники местные жители зафиксировали несколько случаев появления черных змей в непосредственной близости от детской площадки. Ползучих засняли на фото, передает Om1 Новосибирск.

Как сообщила жительница дома на улице Гребенщикова, 10, пресмыкающихся видели в разное время — одна особь была небольшого размера, две другие значительно крупнее.

Биолог Алексей Яновский уточнил, что в Новосибирской области обитает лишь один ядовитый вид змей — гадюка обыкновенная. Отличить ее от безобидного ужа можно по отсутствию характерных желтых пятен по бокам головы. В последнее время участились случаи появления змей в жилых зонах, что связано с изменением климата и сокращением их естественной среды обитания.

Администрация Сузунского района уже предупредила об увеличении числа встреч с гадюками в населенных пунктах. Особую опасность представляют молодые особи, чей яд может быть более токсичным, чем у взрослых змей. При этом специалисты напомнили, что змеи крайне редко нападают первыми и делают это только в случае прямой угрозы.

При обнаружении змей в жилых зонах рекомендовали обращаться в специализированные службы.

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