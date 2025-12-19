В ходе общения с журналистами президент России Владимир Путин обозначил масштаб количества российских военных, задействованных в зоне специальной военной операции. К удивлению многих он отметил, что большинство из военнослужащих из поколения 90-х годов.

По словам президента, в настоящее время на СВО служат около 700 тысяч человек. Эта цифра, озвученная главой государства, выводит дискуссию о численности контингента из плоскости экспертных оценок и предположений в область официальных данных, предоставляя обществу четкий ориентир.

«Не соглашусь, что поколение 90-х потеряно для страны», — отметил Путин.

Президент объяснил это демографическим портретом участников. Он отметил, что значительную часть личного состава составляют представители поколения, рожденного в 90-е годы. По его словам, выступают в составе армии РФ на СВО дети из лихих годов, но не потерянные, а отважившиеся защищать Родину.

