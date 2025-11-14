Знают, как надавить и застать врасплох: врачам Видного рассказали, как не попасть в ловушку «псевдоглавврача»

В Видновской клинической больнице прошла встреча сотрудников с заместителем городского прокурора Александром Саломаткиным, посвященная защите от мошенничества. Медики смогли обсудить реальные случаи обмана и задать вопросы специалисту.

Саломаткин отметил, что злоумышленники все чаще используют цифровые каналы связи, представляясь сотрудниками банков, госструктур или руководства больницы, чтобы получить персональные данные и причинить ущерб. Медикам дали практические советы: не отвечать на подозрительные звонки и СМС, не открывать сомнительные письма и избегать нежелательных контактов.

Заведующая отделением восстановительного лечения Светлана Малиновская подчеркнула, что такие встречи помогают повысить осведомлённость сотрудников и защитить себя от мошенников.