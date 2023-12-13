Знаки отличия Уполномоченного по правам человека в Подмосковье вручили правозащитникам региона

Ирина Фаевская вручила Знаки отличия Уполномоченного по правам человека в Подмосковье самым активным правозащитникам региона. Торжественное мероприятие провели в рамках празднования Дня Конституции и Дня защиты прав человека.

Фаевская поблагодарила общественников и активистов за неравнодушие и готовность помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Также она выразила надежду на то, что среди представителей молодежи в зале есть те, кто получит эту почетную награду в будущем.

Знаки отличия «За защиту прав человека в Московской области» получили общественники из Домодедово, Шатуры, Егорьевска и других округов. В их числе — руководители общественных центров, предприниматели, правоохранители.

Также были вручены Почетные грамоты Уполномоченного по правам человека в Подмосковье. Их получили общественные помощники омбудсмена Ирина Котова из Серпухова и Марина Николаева из Воскресенска. Кроме того, ряду активистов были объявлены благодарности омбудсмена.