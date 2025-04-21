Знакомство с механизмами управления: волонтеры Шатуры погрузились в работу местного самоуправления

Руководитель МЦУР Марина Чуева подробно рассказала о работе Центра управления регионом — ключевой системе, обеспечивающей сбор и анализ обращений жителей. Информация поступает из множества источников, включая популярный портал «Добродел», Единую диспетчерскую службу ЖКХ и, конечно же, социальные сети. Десять опытных специалистов МЦУР ежедневно обрабатывают поступающие жалобы, распределяют задачи между ответственными службами и тщательно контролируют исполнение заявок граждан. Недавно, на прошлой неделе, наиболее острыми проблемами для жителей Шатуры стали вопросы водоснабжения и состояние дорожного полотна в округе. Работа МЦУР критически важна для обеспечения комфортной жизни всех шатурян.

О деятельности муниципального совета депутатов волонтерам рассказала депутат двух созывов, директор Рошальского лицея Татьяна Жукова. В нашем округе интересы жителей представляют 25 депутатов, избранных всеобщим голосованием. Именно они утверждают устав округа и местный бюджет, а также принимают решения по ключевым вопросам социально-экономического развития всей Шатурской территории. Каждое заседание — это обсуждение важных для округа тем и принятие ответственных решений, направленных на благо шатурских семей.

Начальник отдела информационных технологий Алексей Карцев продемонстрировал, как в администрации проводятся видеоконференции с правительством области. По словам Алексея, пилотный проект по проведению онлайн-совещаний был успешно протестирован во время пандемии коронавируса несколько лет назад. Удобство и эффективность онлайн-формата были высоко оценены, и теперь это стало неотъемлемой частью повседневной работы. Кроме того, специалисты отдела регулярно организуют прямые эфиры в социальных сетях, позволяя жителям округа задавать вопросы и получать на них оперативные ответы. Это важный канал коммуникации между властью и жителями Шатуры.

В общественной приемной школьники пообщались с участником специальной военной операции и руководителем Шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василием Карповым. Василий ответил на вопросы добровольцев, поделившись своим опытом и взглядами.

Завершением встречи стала беседа с заместителем главы округа Натальей Федоровой. Она искренне заинтересовалась мнением волонтеров о работе органов местного самоуправления, ответила на их вопросы и за чашкой чая обсудила насущные вопросы развития округа, перспективы выбора будущей профессии и другие важные темы, волнующие молодых шатурцев. Подобные встречи способствуют укреплению связей между органами власти и молодежью, формированию активной гражданской позиции у будущих лидеров Шатуры. Развитие округа напрямую зависит от вовлеченности каждого жителя и особенно — от активной позиции шатурской молодежи.