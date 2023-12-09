Знаменитый голливудский киноактер скончался в США

Свою карьеру он начал в 60-х, после того, как стал сниматься в различных телевизионных шоу. Затем последовали фильмы, такие как «История любви», «Как дела, Док?», «Главное событие», «Бумажная луна», «Барри Линдон» и другие. За некоторые из них он номинировался на кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Оскар». О его смерти на 83-м году жизни сообщил сын киноактера Патрик.

«Я равнялся на него, и он всегда был больше», - указал он журналистам.

Его слова привело издание The Guardian. Современному российскому телезрителю Райан О'Нил хорошо известен по сериалу «Кости», в котором он сыграл роль отца главной героини, Макса Бреннана. Последние 20 лет О'Нил боролся с рядом тяжелых заболеваний. В частности, в нулевых у него выявили хронический лейкоз, а позже – еще и рак простаты. Причина смерти киноактера пока не названа.