Знаменитый подмосковный источник готов принять православных на праздник Крещения

В деревне Мураново (городской округ Пушкинский) на источнике в честь Казанской иконы Божией Матери все готово к великому празднику Крещение Господне.

Верующие в ночь с 18 на 19 января смогут окунуться в одну открытую купальню и две закрытые. Здесь установлены обогреватели, будут дежурить волонтеры, медики, сотрудники МЧС и полиции.

Дежурные, готовясь к событию, несколько раз в неделю моют купели, даже несмотря на то, что вода в каждой из них проточная.