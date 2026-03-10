Золотая чаша и мост из молитв: переживший кому британец рассказал о встрече с Иисусом

Житель Великобритании по имени Гейб Пуаро пережил клиническую смерть и утверждает, что во время пребывания в коме он лично видел Сына Божьего. Историю невероятного спасения и мистического опыта обнародовало издание Mirror.

Пуаро оказался на больничной койке после серьезного инцидента: он потерял равновесие и рухнул с доски для скейтборда, ударившись головой об асфальт. В момент падения он разогнался почти до 50 километров в час. Медики диагностировали у него тяжелейшие травмы, однако, вопреки прогнозам, мужчина не только выжил, но и сумел полностью восстановиться.

Сам британец уверен, что своим возвращением обязан высшим силам. По словам Пуаро, в те 18 дней, что его тело находилось без сознания, его дух путешествовал в ином измерении. Он оказался в «лучезарном городе», где ему довелось увидеть Иисуса Христа. Наиболее ярким воспоминанием Гейба стал образ золотой чаши: он видел, как молитвы его родных и близких о здравии наполняли этот сосуд, а затем трансформировались в светящийся мост. Именно этот мост позволил ему вернуться обратно в свое тело и вновь обрести жизнь.

«Бог рад нашим молитвам. Он плачет вместе с нами и радуется вместе с нами одновременно», — поделился своим сакральным знанием Пуаро.

