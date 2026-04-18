Рейтинг зарплат в строительстве в 2026 году: какие специалисты стали самыми дорогими
Сварщики и бурильщики стали самыми востребованными специалистами
Фото: [Капремонт корпуса № 2 «Лицея Протвино»/Медиасток.рф]
В 2026 году в строительной отрасли зафиксирован рост зарплат для ряда ключевых специалистов. Лидерами по уровню дохода стали бурильщики, сварщики и монолитчики, на фоне дефицита квалифицированных кадров. Об этом пишет «Банки.ру».
Согласно данным городской доски бесплатных объявлений, бурильщики заняли первое место по уровню предлагаемых зарплат. В среднем им предлагают около 200 тысяч рублей в месяц, что на 60% выше показателей прошлого года. Эти специалисты задействованы в бурении скважин под фундаменты и инженерные сети, часто работают вахтовым методом и должны обладать опытом работы с буровым оборудованием и знанием техники безопасности.
На втором месте оказались сварщики. Средний уровень оплаты труда в начале 2026 года достиг 180,7 тысячи рублей, увеличившись примерно на 70% за год. Сварщики востребованы при работе с металлоконструкциями, трубопроводами и несущими элементами зданий, при этом работодатели требуют профильные удостоверения и умение читать чертежи.
Третью позицию занимают монолитчики с предложениями около 172 тысяч рублей в месяц. Их работа связана с возведением бетонных конструкций, армированием и подготовкой форм под заливку бетона.
Эксперты отмечают, что строительный сектор испытывает устойчивый дефицит кадров. Спрос на сварщиков вырос более чем на 70%, на строителей — на треть, на монолитчиков — более чем на 20%. Параллельно увеличивается и активность соискателей, однако темпы роста вакансий остаются выше.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали доходные вакансии с неполным днем.