Рейтинг зарплат в строительстве в 2026 году: какие специалисты стали самыми дорогими

В 2026 году в строительной отрасли зафиксирован рост зарплат для ряда ключевых специалистов. Лидерами по уровню дохода стали бурильщики, сварщики и монолитчики, на фоне дефицита квалифицированных кадров. Об этом пишет « Банки.ру ».

Согласно данным городской доски бесплатных объявлений, бурильщики заняли первое место по уровню предлагаемых зарплат. В среднем им предлагают около 200 тысяч рублей в месяц, что на 60% выше показателей прошлого года. Эти специалисты задействованы в бурении скважин под фундаменты и инженерные сети, часто работают вахтовым методом и должны обладать опытом работы с буровым оборудованием и знанием техники безопасности.

На втором месте оказались сварщики. Средний уровень оплаты труда в начале 2026 года достиг 180,7 тысячи рублей, увеличившись примерно на 70% за год. Сварщики востребованы при работе с металлоконструкциями, трубопроводами и несущими элементами зданий, при этом работодатели требуют профильные удостоверения и умение читать чертежи.

Третью позицию занимают монолитчики с предложениями около 172 тысяч рублей в месяц. Их работа связана с возведением бетонных конструкций, армированием и подготовкой форм под заливку бетона.

Эксперты отмечают, что строительный сектор испытывает устойчивый дефицит кадров. Спрос на сварщиков вырос более чем на 70%, на строителей — на треть, на монолитчиков — более чем на 20%. Параллельно увеличивается и активность соискателей, однако темпы роста вакансий остаются выше.

