Золотая лихорадка для туристов: как успеть вернуть 22 тысячи рублей за свой отпуск

Владельцы банковских карт национальной платежной системы «Мир» получили возможность вернуть часть средств, потраченных на отдых в России. Соответствующая программа лояльности стартует 22 января 2026 года, пишет «МП».

Для получения кешбэка в размере 20% от стоимости путевки необходимо выполнить ряд условий. Стоимость тура должна превышать 110 тысяч рублей. Карта должна быть предварительно зарегистрирована в программе через мобильное приложение «Привет, мир» или официальный сайт. Также требуется, чтобы выбранный санаторий или отель участвовал в акции.

Возврат средств в размере до 22 тысяч рублей будет произведен автоматически на карту, с которой была оплачена поездка, при соблюдении всех установленных правил. Программа разработана совместно с сетью российских здравниц и гостиниц.

