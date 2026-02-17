«Золотая ложка»: почему мед в России может стать дорожающим дефицитом

О серьезном дефиците меда в России, росте цен и исчезновении отдельных сортов с полок магазинов заявили в «Руспродсоюзе». Формальная причина — погодные аномалии прошлого года и сокращение урожая. Корреспондент пообщался с подмосковными пчеловодами и узнал, совпадает ли громкое заявление с их опытом. Издание REGIONS расспросило подмосковных пасечников, подтверждается ли громкое заявление их личной практикой.

Когда меда не хватает даже пчелам

Пчеловод Мария Золина из Клина призналась, что для нее дефицит меда — не прогноз, а уже реальность. По ее словам, прошлогодний медосбор был настолько слабым, что сейчас приходится покупать мед для подкормки пчел, а не использовать собственный. По ее словам, все очень зависит от погоды, а расходы при этом не меняются: на пасеке нужны подкормки, обновления маток и все, что позволит выполнять ряд работ. Получается, что меда мало, но вкладываться при этом нужно как прежде, если не больше.

По ее словам, хороший медосбор — это тонкий баланс теплых ночей, отсутствия дождей и экстремальной жары. В прошлом сезоне такой идеальной картинки почти не было. При этом, добавляет она, в России в целом слабая культура потребления качественного меда.

«У нас в основном „рулят“ сетевые магазины. Формат фермерского продукта интересен очень небольшому количеству людей. Жаловаться на отсутствие ажиотажа глупо — нужно нести информацию, объяснять, что такое хороший мед и почему он стоит своих денег», — отметила предпринимательница.

Меда достаточно, не хватает покупателей

Совсем другая картина — у семейной пасеки из Волоколамского округа. Ее владелец Вадим Сотов поделился, что в их хозяйстве дефицита меда нет: сейчас реализуют запасы прошлого года, а урожай был достойный, как всегда. Основную проблему пасечник видит не в погоде и не в пчелах, а в покупательной способности и качестве продукции.

По словам Сотова, падение спроса на мед связано с режимом экономии в ритейле. При этом рынок наводнен подозрительно дешевым товаром. При этом он подчеркнул, что в своем хозяйстве сознательно не поднимают цены с 2019 года, чтобы оставаться конкурентоспособными.

«Наш мед проходит жесточайший контроль Роскачества, а конкуренты на полках стоят по 150 рублей за полкило. Это дешевле сахара! Настоящий органический продукт, которых в области всего пара-тройка, не может конкурировать с непонятной субстанцией», — отметил Сотов.

До 70% пасек под угрозой

Наиболее жесткую оценку ситуации дал владелец пасеки в Серпухове, председатель общества пчеловодов округа и Ассоциации медовых дегустаторов России Иван Козярский. Он уверен: проблемы куда глубже, чем просто плохое лето. По его словам, если раньше нормой гибели пчелиных семей в зимовку было до 10%, в Подмосковье 5-6%, то сейчас пасеки гибнут на 60-70%.

По его словам, это связано с тремя факторами:

Бесконтрольным завозом пчелопакетов из ближнего зарубежья с генотипом, не приспособленным к зимовке в местных условиях;

Распространением болезней, а также паразитов, которые приходят вместе с такими пакетами;

Активным использованием гербицидов и пестицидов на сельхозугодьях.

Козярский подчеркнул, что в такой ситуации гибель пчелиных семей неизбежно ударит и по объемам меда, и по сельскому хозяйству в целом.

«Пчела — самый мощный опылитель. Около 70% опылительной мощности — это именно пчелы. Если мы потеряем местные пасеки, некому будет опылять сады, овощи, кормовые культуры вроде люцерны. В итоге пострадает не только рынок меда, но и урожайность полей», — заключил он.

Маркировка, рост расходов и дефицит поддержки

Еще один фактор, который, по мнению Козярского, ударит по небольшим пасекам, — введение системы маркировки «Честный знак» для меда. По его словам, с марта система уже работает в тестовом режиме, с сентября станет обязательной.

«У нас 90% пчеловодства — это небольшие и семейные пасеки до 50–200 ульев. Для них главная проблема не только в деньгах, а во времени: вместо того чтобы заниматься пчелами, люди будут заниматься маркировкой», — пояснил он REGIONS.

К этому добавляются рост цен на топливо, материалы для ульев, перевозки. Все это, считает эксперт, неминуемо отразится на стоимости продукта. По оценке собеседника, меда будет меньше, а цены вырастут.

При этом сам он считает, что именно погодные риски в прошлом году были не самыми критичными: погода меняется каждый год, к этому пчеловоды уже научились адаптироваться. Гораздо серьезнее то, что связано с завозом пакетов, болезнями и химобработкой полей. Это как раз то, что можно и нужно регулировать, акцентировал Козярский. Причем, по его мнению, без участия государства ситуацию не переломить.

В числе возможных мер пчеловод назвал жесткое пресечение ввоза дешевых пакетов из-за рубежа и поддержку официально зарегистрированных пасек — например, льготное кредитование или субсидии на закупку отечественных пчелосемей.

«Сейчас очень мало времени: закупка пакетов начнется в мае. Если не вмешаться, мы рискуем остаться без местных пчел и без нормального меда», — резюмировал он.

