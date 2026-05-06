Золотая пыль вместо праздника: годовалый австралиец вдохнул декор для торта и попал в кому

Трагедия разыгралась на обычной кухне, когда мать годовалого Дасти готовилась к семейному торжеству. Малыш дотянулся до миски с декоративным золотистым порошком, зачерпнул его горстью и случайно вдохнул. То, что должно было украсить десерт, едва не убило ребенка. Историю семьи рассказала изданию Mirror подруга пострадавших Рошель Эврард.

По ее словам, при контакте с влагой безобидная на вид пудра моментально превратилась в густую пасту, которая намертво закупорила дыхательные пути мальчика. Врачам пришлось экстренно вводить пациента в искусственную кому и проводить операцию по очистке легких.

Сейчас состояние Дасти оценивается как критическое. Он по-прежнему находится в больнице и не способен дышать самостоятельно — медики готовят его к еще одному вмешательству, в ходе которого предстоит скорректировать положение дыхательной трубки.