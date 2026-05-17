Золотая развязка РПЛ: все матчи тридцатого тура РПЛ начнутся одновременно в 18:00 часов

Российская Премьер-лига подошла к своему финалу. В это воскресенье, 17 мая, состоятся матчи заключительного, 30-го тура РПЛ сезона 2025/2026. Главной интригой игрового дня станет определение чемпиона страны, на титул которого до последнего претендуют петербургский «Зенит» (65 очков) и «Краснодар» (63 очка), пишет СЭ.

Единое время старта решающих поединков

Чтобы исключить любые неспортивные факторы и обеспечить максимальный накал борьбы, руководство лиги утвердило одновременное начало всех 8 встреч. Свистки о начале матчей во всех городах прозвучат ровно в 18.00 по московскому времени. В этот час определятся не только обладатель золотых медалей, но и команды, которые покинут высший дивизион или отправятся в зону стыковых матчей.

Полное расписание финального тура:

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Оренбург»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» Мх — «Спартак»

«Балтика» — «Динамо» М

«Рубин» — «Пари НН»

«Крылья Советов» — «Акрон»

«Сочи» — «Ахмат»

Бесплатная мультитрансляция для болельщиков

Для любителей футбола подготовлен уникальный формат вещания. Главный спортивный федеральный телеканал «Матч ТВ» проведет бесплатную мультитрансляцию 30-го тура в прямом эфире. Зрители смогут увидеть все ключевые события, забитые голы, удаления и опасные моменты параллельно идущих матчей в режиме переклички.

Доступность на стриминговых платформах

Помимо традиционного телевизионного эфира, следить за чемпионской гонкой и драматической борьбой на выживание можно будет в цифровом пространстве. Прямой сигнал федерального канала со всеми включениями из регионов будет ретранслироваться на популярных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Для тех же, кто хочет полностью сфокусироваться на игре конкретной команды, тематические платные каналы холдинга предложат традиционные раздельные трансляции каждого матча от стартового до финального свистка.