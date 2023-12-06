Золото и три бронзы завоевали спортсмены из Электрогорска

Золотую и три бронзовые медали добавили в копилку спортивных побед юные спортсмены Электрогорска.

Богдан Комиссаров, Артём Кулиев, Павел Мельничук и Андрей Илюшкин — с удовольствием и плодотворно занимаются борьбой. На днях они вернулись из Калязина Тверской области. Воспитанники Электрогорской спортивной школы«Вымпел» приняли участие в Турнире по спортивной борьбе памяти лётчика Сергея Пичугина.

Золото и три бронзы — результат долгой, упорной работы под чутким руководством тренеров.