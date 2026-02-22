Золото ценой зуба: герой Олимпиады лишился части лица в финале

Нападающий сборной США Джек Хьюз принес своей команде историческую победу в овертайме, но заплатил за успех высокой ценой. В третьем периоде хоккеист получил удар клюшкой по лицу и сломал зуб, пишет Матч ТВ.

Финал олимпийского хоккейного турнира в Милане запомнится не только драматичной развязкой, но и курьезным эпизодом с участием главного героя встречи. В воскресном матче сборная США одолела принципиального соперника из Канады со счетом 2:1, а решающую шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз.

Однако празднование исторического успеха, первого для американцев с 1980 года, вышло не без последствий для форварда. На послематчевых фотографиях нападающего «Нью‑Джерси Девилз» отчетливо видна отсутствующая часть переднего зуба. Как выяснилось, травму Хьюз получил в третьем периоде после удара клюшкой по лицу от канадского хоккеиста Сэма Беннетта.

Несмотря на повреждение, эмоции от победы затмили физическую боль. В разговоре с журналистами Хьюз признался, что испытывает невероятную гордость за свою страну и партнеров по команде. Он назвал нынешний состав настоящей командой и подчеркнул, что эта победа значит для него очень многое. По его словам, канадцы являются сильным соперником, но в этот вечер удача оказалась на стороне американцев.