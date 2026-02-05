Золото в трех ритмах: коллектив из Красногорска покорил фестиваль TERRA ORIENTAL DANCE

Коллектив из подмосковного Красногорска блестяще выступил на престижной московской сцене. Ансамбль «Серебряная ночь» Дома культуры «Луч» завоевал три первых места на танцевальном фестивале TERRA ORIENTAL DANCE, который прошел в столице 2 февраля. Это достижение стало ярким свидетельством высокого уровня подготовки красногорских артисток и их педагога.

Танцовщицы покорили жюри в трех разнохарактерных номинациях, продемонстрировав разносторонность и мастерство. В категории «Гранд-фьюжн» они представили страстный и эмоциональный номер. «Эстрада» стала для них возможностью показать зажигательные ритмы и феерию красок. А в номинации «Сеньеры фьюжн» артистки впечатлили зрителей и судей элегантностью, мудростью и безупречной техникой.

Высоко был оценен и вклад художественного руководителя. Калина Владимировна Глазунова получила от организаторов фестиваля благодарственное письмо за высокий профессионализм, талант и чуткое мастерство в подготовке участниц коллектива.

Успех на московском фестивале стал закономерным итогом долгой и кропотливой работы. Три высшие награды сразу не только подтвердили статус «Серебряной ночи» как одного из ведущих танцевальных коллективов Красногорска, но и вывели его в число заметных участников культурной жизни всего региона.