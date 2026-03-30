Золотое правило завтрака: смертельная комбинация завтрака состоит из двух продуктов

Врач Эрик Вердин сформулировал принцип идеального утра, позволяющий сохранять чувство сытости длительное время и отказаться от нездоровых перекусов. Специалист назвал сочетание злаковых хлопьев с апельсиновым соком наихудшим вариантом для начала дня. Его слова приводит издание HuffPost, передает лента.ру.

По его утверждению, такая комбинация приносит организму вред из-за чрезмерного количества сахара. Главное правило первого приема пищи, подчеркнул доктор, сводится к отсутствию в меню сладких продуктов, включая выпечку и фруктовые йогурты.

В качестве альтернативы Вердин рекомендовал употреблять утром яйца, авокадо, рыбу семейства лососевых и хлеб из цельного зерна. Он объяснил, что такой набор обеспечивает организм белками, полезными жирами и клетчаткой. Последняя, отметил специалист, крайне важна для пищеварительной системы, так как служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.